Die Online-Familie trifft sich offline

Von Steffen Gross

AKTION Wetzlar-Facebook-Gruppen tauschen sich von Angesicht zu Angesicht aus

Wetzlar Die Wetzlarer Facebook-Gruppen sind am Samstag für einen Abend offline gegangen. Stattdessen haben sie sich von Angesicht zu Angesicht beim großen Treffen in Büblingshausen über ihre Stadt ausgetauscht – und zuvor der WNZ einen Besuch abgestattet.

Sie sind die „Schwarmintelligenz“, wenn es um Historisches und Aktuelles in ihrer Stadt geht. „Du kennst Wetzlar, wenn Du früher ...“ und „Wir sind Wetzlar“ heißen die zwei Facebook-Gruppen, die vor dreieinhalb Jahren durch den gebürtigen Nauborner Manuel Dietrich geründet wurden und inzwischen zusammen mehr als 7000 Mitglieder – Alt-, Neu- und Ex-Wetzlarer – in aller Welt haben. Knapp 50 Gruppenmitglieder kamen am Samstagabend zum zweiten Treffen in der realen Welt im Sportlerheim in Büblingshausen zusammen.

Bei deftigem Essen und Getränken wurden Fotoalben mit alten Wetzlar-Ansichten gewälzt, Erinnerungen ausgetauscht und so manche Mitglieder stellten darüber fest, dass sie sich in der Vergangenheit schon einmal über den Weg gelaufen sind. Christine Gerhard ist Mitglied in „Du kennst Wetzlar, wenn Du ...“ seit der ersten Stunde. Die 53-Jährige, geboren und aufgewachsen in Wetzlar, freute sich darüber, vielen, die sie bislang nur von Facebook kannte, endlich einmal „live“ zu begegnen. Das Treffen am Samstag gefiel ihr noch besser als die Premiere im Vorjahr. Die Leute seien „unheimlich freundlich“ und würden freundlich miteinander umgehen. Sie habe über die Gruppe viele Menschen kennengerlernt, darunter Bekannte aus Kindertagen, und sogar Verwandtschaften entdeckt.

„Eine sehr sympathische Truppe“

„Eine sehr sympathische Truppe“, fand auch Carola Hundertmark. Die 54-Jährige war einst per Zufall in der Gruppe gelandet. Seitdem verfolgt sie intensiv die unzähligen Fotos von früher, die Informationen und Diskussionen darüber.

Benjamin Bancik aus Gießen dürfte als Nicht-Wetzlarer ein Alleinstellungsmerkmal in den Gruppen haben und mit 31 zu den Jüngsten zählen. Er sei Wetzlar-Fan, komme gerne in die Stadt und versuche, sie mit Hilfe der Facebook-Gemeinde immer besser kennenzulernen, so Benjamin Bancik.

Viel Spaß beim Treffen hatte Peter Schulz. Viele kennen den 70-Jährigen schon aus Vor-Facebook-Zeiten, denn er war 42 Jahre lang Busfahrer, die meisten davon bei Gimmler. Peter Schulz zählt zu den Aktivposten der Gruppe. Sein Fotoschatz geht inzwischen in die Zigtausende, dazu sammelt er leidenschaftlich alte Reklame und Anzeigen.

Auch Kunsthistorikerin und Stadtführerin Oda Peter ist Mitglied. Selbst sie lerne vieles über Wetzlar durch die Gruppe, sagte sie. Keine Informationen für die Stadtführungen, aber über die „Stadt meiner Kindheit“, sagte Oda Peter. Beim nächsten Treffen im nächsten Jahr will sie – wie die anderen auch – auf jeden Fall wieder dabei sein. Überaus zufrieden am Ende des langen Abends war Gastgeber Manuel Dietrich. „Es war ein sehr schöner Abend – wie in einer großen Familie, sagte der 52-Jährige.

Unmittelbar vor dem Treffen waren die Gruppen zu Besuch im Pressehaus, ließen sich interessiert von Redakteurin Tanja Freudenmann durch Redaktion und Druckhaus führen und diskutierten dann mit Lokalredakteur Steffen Gross und Online-Redakteur Markus Engelhardt unter anderem über die Zeitung früher, heute und in Zukunft und „Fake-News“. Dabei trafen die „Digitalen“ auch den „Analogen“: Hans-Georg Waldschmidt, WNZ-Redakteur im Unruhestand, der seit vielen Jahren allwöchentlich das Wetzlar-Rätsel in der Tageszeitung stellt. Auch online bei den Wetzlar-Gruppen hat „hgw“ viele treue Fans.