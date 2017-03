Die Qual der Wahl

POLITIK Entscheidung in elf Tagen

Lahnau Was tun die SPD-Wähler am 19. März? In der Stichwahl ums Bürgermeisteramt in Lahnau ist kein SPD-Bewerber dabei. Fest steht: Kandidat Markus Velten (geo) verzichtet auf eine offizielle Unterstützung durch die SPD.

