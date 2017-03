Diebe klauen Elektronik

Wetzlar In Wetzlar haben Diebe in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mehrere Autos aufgebrochen und daraus Airbags und Elektronik ausgebaut.

Im Philosophenweg schlugen sie die hintere Scheibe auf der Beifahrerseite eines schwarzen Fünfer BMW ein und bauten die elektronischen Teile fachmännisch aus. In der Straße „Im Brückenborn“ erwischte es den Besitzer eines weiteren schwarzen Fünfers. Auch in diesem Fall bauten die Täter Elektronik aus, nachdem sie eine Scheibe des Wagens eingeschlagen hatten. An einem weißen Fünfer BMW in der Straße „Am Feldkreuz“ gingen sie in der gleichen Art und Weise vor.

In der Straße „Am Deutschherrenberg“ bauten die Diebe an einem weißen Einser BMW ein Türschloss aus, entriegelten die Tür und bauten den Airbag des Lenkrades aus. In der Straße „Vor der Warte“ knackten sie eine Mercedes-M-Klasse und erbeuteten das fest verbaute Navigationsgerät.

Um Hinweise auf die Täter bittet die Wetzlarer Polizei unter Tel. (0 64 41) 91 80. (red)