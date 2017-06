"Dolles Dorf"-Finale: Mittelhessen landen auf dem Treppchen

HESSENTAG Hombressen holt sich den "Goldenen Onkel Otoo"

Auf dem Hessentag in Rüsselsheim setzte sich Hombressen am Sonntagabend in einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen gegen seine drei Mitbewerber durch. In der 90-minütigen Livesendung „Dolles Dorf 2017 – Finale!“ im hr-fernsehen gewannen die Hombressener bei Quiz- und Aktionsspielen. Aus den Händen von Ministerpräsident Volker Bouffier und hr-Intendant Manfred Krupp erhielten die Hombressener Kandidaten den „Goldenen Onkel Otto“.

Den „Silbernen Onkel Otto“ erhielt der Breidenbacher Ortsteil, der „Bronzene Onkel Otto“ ging nach Bonbaden, ein Ortsteil von Braunfels.

Anzeige

Die Wiesenbacher Mannschaft um Bürgermeister Christoph Felkl erwischte einen schlechten Start und lag nach dem dritten Spiel sogar auf dem letzten Platz. Doch dann kämpften sich Yvonne Oschmann, Daniel Pfeiffer und Christoph Felkl wieder heran. Vor dem abschließenden „Begriffe raten“ lagen sie nur zwei Zähler hinter dem führenden Dorf Hombressen. Doch dessen Spieler zeigten ebenfalls keine Schwäche.

Dass der Ministerpräsidentden „Goldenen Onkel Otto“ am Ende ausgerechnet an Hombressen verlieh, freute die Bonbadener. Schließlich pflegen die Feuerwehren aus Hombressen und Bonbaden bereits seit 45 Jahren eine Partnerschaft: „Klar gönnen wir denen das“, gab sich Ortsvorsteher Ingo Habermann sportlich.

In mehreren Spielrunden konnten die Dörfer im Finale Punkte sammeln – Dorf gegen Dorf. Durch die Sendung führte Jens Kölker. Insgesamt waren bei der hr-Aktion „Dolles Dorf 2017“ 49 Dörfer ins Rennen gegangen. Das hr-fernsehen veranstaltet den Wettbewerb in diesem Jahr bereits zum 15. Mal. (red)