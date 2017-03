Doppelte Premiere in Lahnau

Am Ziel: Silvia Wrenger-Knispel (CDU) tritt am 1. Juli das Amt des vierten Bürgermeisters der Gemeinde Lahnau an und ist die erste Frau auf dem Chefsessel im Rathaus. Die erste Umarmung am Wahlabend gehört selbstverständlich Ehemann Manfred.⋌(Foto: Friese)