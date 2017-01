Dritter Kaminbrand in einer Woche

Waldsolms-Kraftsolms Was ist bloß in Waldsolms los? Zum dritten Mal innerhalb einer Woche haben die Feuerwehren aus Brandoberndorf, Hasselborn und Kraftsolms am Montagabend wegen eines Kaminbrands ausrücken müssen. Um 21.37 Uhr ging der Alarm ein. Als die Wehren kurz darauf an der Einsatzstelle in der Weingartenstraße in Kraftsolms eintrafen, habe der Kamin mit hoher Intensität gebrannt und das Wohnhaus sei leicht verraucht gewesen, schildert Christian Lewalter von der Waldsolmser Feuerwehr die Situation. Die in dem Haus lebende Familie hatte sich bereits in Sicherheit gebracht. „Zusammen mit dem Schornsteinfeger konnte verhindert werden, dass der Kamin durch den brennenden Glanzruß verstopft“, sagte Lewalter. Teilweise mussten Atemschutzgeräte eingesetzt werden. Nach 90 Minuten war der Brand gelöscht. Im Einsatz waren 28 Einsatzkräfte unter der Leitung vom Gemeindebrandinspektorin Corina Lehmann. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. (red/Foto: Feuerwehr Waldsolms)

