Von Steffen Gross

Wetzlar Wer echte Wetzlar-Kenner sucht, findet sie bei Facebook gleich tausendfach in den Gruppen „Du kennst Wetzlar, wenn Du früher ...“ oder „Wir sind Wetzlar“ . Solche Gruppen gibt es für fast jeden Ort in Deutschland, doch keine dürfte so rührig sein wie die der Wetzlarer.

Alt-Wetzlarer, Neu-Wetzlarer und Ex-Wetzlarer in aller Welt: Mehr als 4750 Mitglieder hat „Du kennst Wetzlar, wenn Du früher ...“ aktuell, über 2250 sind es in „Wir sind Wetzlar“. Täglich werden es mehr. Neben altem und neuestem Klatsch und Tratsch und Anekdoten aus der Stadt stehen allen voran Fotos aus Wetzlar im Mittelpunkt: Ein schier unglaublicher Fundus an historischen Schätzchen und aktuellen, nicht selten künstlerischen Aufnahmen wird Tag für Tag gepostet und eifrig von den Mitgliedern „geliked“ und diskutiert.

Bei vielen der alten Ansichten wundern sich selbst die Experten, wo sie entstanden sein könnten. Doch eines ist stets garantiert: Irgendjemand kennt die Antwort. Und so wird die Gruppe immer wieder zu einem Raum für Heimat- und Stadtkunde mit Aha-Effekten.

Dass er einmal „Chef“ einer solch lebhafter Netzgemeinschaft sein würde, hätte sich Manuel Ma Dietrich nicht träumen lassen, als er vor dreieinhalb Jahren als Administrator die Gründerin Regina Muammer Camci ablöste. Von Beginn an achtete der 52-jährige gebürtige Nauborner penibel darauf, dass die Gruppe nicht zu Pinnwand oder Flohmarkt verkommt. Jegliche Werbung wird von Manuel Dietrich genadenlos gelöscht – auch wenn er für seine Strenge oft Kritik einstecken muss.

Gut und gerne zwei Stunden täglich investiere er in die Facebook-Arbeit, schätzt der selbstständige Versicherungsmakler. Die konsequente Moderation ist der Schlüssel zum Erfolg, zu einer gewissen Wohlfühlatmosphäre und einem respektvollen Umgang miteinander, wie man ihn sonst selten in den sozialen Netzwerken findet. Unterstützt wird Manuel Dietrich von rund zehn weiteren Administratoren.

„Schon lange ist die Gruppe mehr als alte Bilder, da finden sich Menschen“, hat Manuel Dietrich festgestellt. Auch er selbst habe dort viele Leute von früher wiederentdeckt – vom früheren Busfahrer bis zu Schulkameraden und Freunden aus der Jugend. Einmal hat „Du kennst Wetzlar, wenn Du früher ...“ sogar eine Familie zusammengeführt: Nicht gesucht, aber gefunden hat Lisa Döhrer mit Hilfe der Gruppe ihre Schwester Sonja, von der sie nichts ahnte. Die 53-Jährige war als Baby durch die Wetzlarer Ärztin Elisabeth Eichstädt an ihre Adoptiveltern vermittelt worden. Ihre sieben Jahre ältere Schwester Sonja wuchs als Pflegekind bei den Eichstädts auf und zog mit ihnen in den 70er Jahren nach Aachen. Als Lisa Döhrer den Sohn der Ärztin, Hermann Eichstädt, in der Gruppe fand, schrieb sie ihn an, um etwas über ihre leiblichen Eltern in Erfahrung zu bringen. Der schrieb ihr zurück, dass sie eine Schwester habe, die seit 25 Jahren in Alabama in den USA lebe, wohin sie mit ihrem Mann ausgewandert sei. Das war eine Überraschung. Auch Sonja ahnte nicht von Lisa – bis sie eine persönliche Nachricht ihrer Schwester via Facebook erhielt. Sie antwortete postwendend, kurz darauf telefonierten die Schwestern erstmals miteinander. Vergangenen August kam Sonja zu Besuch. „Wir können das manchmal selber noch nicht glauben. So kommt man zu einer Schwester über Facebook“, sagt Lisa Döhrer. Seitdem halten die beiden engen Kontakt – auch außerhalb der sozialen Netzwerke. Der nächste Besuch ist für Ostern geplant.

Das Gros der Mitglieder in „Du kennst Wetzlar, wenn Du ...“ ist 40 aufwärts bis zu 80 Jahre alt und wohnt zwischen Wetzlar, New York und Ägypten. Darunter befinden sich zahlreiche Hobbyfotografen, die zum großen Bilderschatz der Gruppe beitragen. Dabei sind es nicht immer nur die „Hotspots“, wie der Bau des Stadthauses in den 70ern, das ehemalige Hallenbad, der frühere Bahnhof, die Kaufhäuser Union oder KaWE, oder der Abriss des alten Krankenhauses in der Frankfurter Straße. Genauso gibt es Einblicke in Nebengassen, Straßen und Viertel und selbst in frühere Diskotheken wie das „Life“ oder „Freetime“, die so schon lange nicht mehr existieren. Das ruft Erinnerungen wach in der Online-Gemeinschaft und viele stellen darüber fest, dass sie sich einst häufiger an diesen Orten begegnet sein müssen. Wehmut wegen der alten Zeiten? „Nein“, sagt Manuel Dietrich: „Früher war nicht alles besser, früher war alles anders. Jede Zeit hat Schönes.“ Etwas jünger sind die Mitglieder in „Wir sind Wetzlar“, die Gruppe ist eigens für das aktuelle Geschehen in der Stadt gegründet worden.

Zum zweiten Mal werden die Wetzlar-Gruppen am nächsten Wochenende die virtuelle Welt verlassen und sich bei einem Treffen im Sportlerheim in Büblingshausen in der Realität begegnen. Manuel Dietrich hat eingeladen und 45 Anmeldungen liegen vor. Bei der Premiere im Vorjahr waren es 29 und der Wunsch nach einer Neuauflage war groß. Schon vorab ist sicher, dass den Wetzlar-Gruppen auch diesmal offline nicht der Gesprächsstoff ausgehen wird.

(Fotos: Nobert Ruppik und WNZ-Archiv)