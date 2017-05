Ein Treffen mit dem "Falco"-Darsteller gewinnen

Wetzlar „Falco – Das Musical“ kommt am Samstag, 20. Mai, nach Wetzlar in die Ritta-Arena (Wolfgang-Kühle-Straße 1). Und Sie können hinter den Kulissen dabei sein – und den Hauptdarsteller Alexander Kerbst persönlich vor der Show treffen.

So einfach geht's: Rufen Sie am Mittwoch (17. Mai) um 16.30 Uhr unter Telefon (0 64 41) 95 96 99 an und gewinnen Sie ein „Meet&Greet“. Der erste Anrufer gewinnt und müsste sich samt Begleitperson am Samstag ab 18.30 Uhr an der Abendkasse einfinden. Beginn der Show ist um 20 Uhr. Wer bei der Verlosung kein Glück hat, kann trotzdem dabei sein: Fans des 80er-Jahre-Stars erhalten Tickets (39,50 bis 75,50 Euro) an allen bekannten Vorverkaufsstellen. (red)