Ein ganz neuer Blick

Wetzlar Eine ganz neue Stadtansicht bietet sich dem neugierigen Vorabbesucher auf dem – noch leeren – Parkplatz von Ikea. Nun, spätestens am Donnerstag zur Eröffnung des Möbelhauses dürfte sich dieser Anblick geändert haben. Aber am Sonntagabend, an dem sich schon einige Flaneure auf dem weitläufigen Areal getummelt haben, hatte man noch den freien Blick auf die Hermannsteiner Straße. Nett auch die Beschilderung an der Ausfahrt: Nach rechts geht’s nachweislich nach Gießen und Limburg und nach links nach Dillenburg – und Hermannstein. (gh/Foto: Heiland)

