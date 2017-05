Von Pascal Reeber

Ein (über-)voller Erfolg

VERKEHR Pendlerparkplatz am Bahnhof ist oft restlos belegt / Nur wenige Alternativen

Wetzlar Bahnpendler sind Frühaufsteher. In Wetzlar ganz besonders: An Werktagen ist der Parkplatz auf der Bahnhofsnordseite schon frühmorgens voll. Alternativen sind rar. Was also tun?

