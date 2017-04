Einfädeln in aller Kürze

VERKEHR Autofahrer kritisieren Gefahren der Auffahrt Wetzlar-Süd

Wetzlar-Münchholzhausen Wer an der Auffahrt Wetzlar-Süd Richtung Norden oder Süden auf die A 45 will, muss sich sputen. Die Beschleunigungsspur ist wegen der Brückenbaustelle verkürzt. Zu kurz und gefährlich, findet man in Münchholzhausen.

