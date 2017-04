Von Dirk Wingender

Ernüchterung über NPD-Urteil

POLITIK Entscheidung zu den Fraktionsmitteln in Büdingen hat auch Folgen für Wetzlar

Wetzlar Gespannt hatte man in Wetzlar das Gerichtsurteil zur Streichung der NPD-Fraktionsmittel in Büdingen erwartet. Auch in Wetzlar sitzt die rechtsextreme Partei in der Stadtverordnetenversammlung. Nun steht fest: Es ist nicht möglich, ihr die Gelder zu kürzen.

