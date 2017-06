Von Jörgen Linker

"Es grenzt oft an theatralische Künste im Plenum"

SERIE Legislative - die Gesetzgebung: Was macht eine Landtagsabgeordnete? Nachgefragt bei Mürvet Öztürk

WETZLAR/WIESBADEN Was machen eigentlich die Abgeordneten im hessischen Landtag in Wiesbaden? Ein Interview mit Mürvet Öztürk. Die Wetzlarerin ist die einzige fraktionslose Landtagsabgeordnete in Hessen.

Copyright © mittelhessen.de 2017