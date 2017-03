Von Malte Glotz

Es wird gestochen scharf - oder schwarz

FERNSEHEN Nur noch wenige Tage bis zur Abschaltung des alten terrestrischen TV-Signals

MITTELHESSEN Es ist eine Verheißung für Film- und Serien-Fans: alle Angebote in hochauflösender HD-Qualität. Dieses Versprechen wird am Mittwoch wahr. Aber nur für jene, die in neue Technik investieren wollen. Wer das nicht tut, guckt womöglich ins Schwarze. Wortwörtlich.

Copyright © mittelhessen.de 2017