Ex-DSDS-Kandidat sitzt in U-Haft

FESTNAHME Manuel Hoffmann aus Braunfels soll versucht haben, seinen Mitbewohner umzubringen

BRAUNFELS DSDS-Star Manuel Hoffmann sitzt in Untersuchungshaft. Dem 26-Jährigen werden versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Festgenommen wurde er nach einer Auseinandersetzung mit einem Mitbewohner in seiner Braunfelser Wohnung.

Der Vorfall ereignete sich nach Informationen dieser Zeitung am Sonntag gegen 18.30 Uhr. Hoffmann, Drittplatzierter der „Deutschland sucht den Superstar“-Staffel 2010 beim TV-Sender RTL, soll mit seinem Mitbewohner in seiner Wohnung in einem Braunfelser Ortsteil in Streit geraten sein. Der Grund ist unbekannt. Die Auseinandersetzung soll dann eskaliert sein und der Sänger mit einem Gegenstand auf den Mann eingeschlagen haben. Das Opfer kam mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus, soll inzwischen aber außer Lebensgefahr sein. Nachbarn hörten Schreie und alarmierten die Polizei.

Nach seinem Erfolg in der Show von „Pop-Titan“ Dieter Bohlen war Hoffmann bis 2013 Mitglied der internationalen Boyband „The United“. Als Solo-Künstler war er auch immer wieder bei Auftritten in seiner Heimat zu sehen. (gro)