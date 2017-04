Fälscherware kommt in den Schredder

LAHN-DILL-KREIS Aufschriften wie "Swiss Line Switzerland" oder "Royal Swiss Switzerland" prangen auf den Verpackungen und locken so mögliche Betrugsopfer an: Die Aufmachung der Verpackungen und die beigelegten Prospekte versprechen ein hochwertiges Messer- oder Topfset im Wert von 129 bis 299 Euro. Allerdings sind die angebotenen Messer und Töpfe alles andere als hochwertig: Die Händler zahlen meist nur eine Handvoll Euro für das Set und generieren so eine enorme Gewinnspanne, selbst wenn sie die Messer oder Töpfe als "Schnäppchen" weit unter dem ausgepreisten Betrag verkaufen.