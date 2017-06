Feuer in der Jugendherberge beendet Klassenfahrt

Von Steffen Gross

UNGLÜCK Sechstklässler der Freiherr-vom-Stein-Schule beobachten, wie ihre Unterkunft auf der Nordseeinsel Borkum abbrennt

Verletzt wurde niemand. Es war großes Glück im Unglück, dass sich die sechste Klasse am Donnerstagnachmittag gerade auf einem Ausflug befand, als plötzlich wegen eines Dachstuhlbrands eine riesige Rauchwolke über der Jugendherberge „Am Wattenmeer“ stand. Der Gebäudeteil, in dem die Wetzlarer Schüler untergebracht waren, ist unbewohnbar. Die Brandursache ist noch unklar. Das Feuer soll nicht im Gästebereich ausgebrochen sein. Der Schaden wird auf mindestens 500 000 Euro geschätzt.

Alle Sachen der Sechst-Klässler, von der Zahnbürste bis zur Kleidung, seien verbrannt, berichtete am Freitag Schulamtssprecher Dirk Fredl, der in engem Kontakt mit seinen Kollegen auf Borkum steht. Von den Rettungskräften vor Ort seien die Kinder noch am Abend mit Notausstattungen für die Nacht versorgt worden, auch nicht betroffene Mitschüler hätten geholfen, wo es nur ging. Die Nacht verbrachten die 28 Schüler in Ausweichunterkünften. Noch am Abend wurden laut Fredl Notfallseelsorger hinzugezogen, um sich um die aufgeregten Kinder zu kümmern. Sie seien „ziemlich betroffen“, berichtete der Schulamtssprecher, doch die Unterstützung unter anderem durch Mitschüler helfe ihnen bei der Verarbeitung des ersten Schocks.

Anzeige

Psychologische Hilfe bei Bedarf

Am Freitag traten die Stein-Schüler die Heimreise an. Das war ohnehin so geplant. In Wetzlar soll ihnen – bei Bedarf – psychologische Hilfe zur Verfügung stehen.

Am vergangenen Sonntag waren 158 Sechstklässler der Stein-Schule mit zwölf Lehrern von Wetzlar zur Stufenfahrt auf die ostfriesische Insel aufgebrochen. Die Jugendherberge „Am Wattenmeer“ mit über 600 Betten ist seit mehreren Jahren ein Ziel dieser Fahrten. Klassenweise waren die Schüler dort in unterschiedlichen Gebäudeteilen der Jugendherberge untergebracht. Die Unterkünfte der übrigen 130 Schüler waren nicht betroffen.

Die Eltern der Schüler seien am Donnerstagabend informiert worden und würden seitdem auf dem Laufenden gehalten, sagte Fredl. Die Herbergsleitung habe inzwischen angekündigt, dass ihre Versicherung für sämtliche Schäden aufkommen wird. Darüber hinaus werde die Jugendherberge auch die Kosten der Fahrt übernehmen.