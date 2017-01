Feuer löst Einbruchalarm aus

POLIZEIBERICHT Dienstgruppe C sorgt in der Silvesternacht für Sicherheit in der Region

Eine Plastikplane am Schillerplatz fängt Feuer. Ein daneben parkendes Auto wird beschädigt. (Foto: Rühl)

Wetzlar An Silvester um 18 Uhr haben die Beamten der Dienstgruppe C in der Wetzlarer Polizeistation die Arbeit aufgenommen und bis zum Neujahrsmorgen um 6 Uhr die Sicherheit der Menschen in der Region gewährleistet.

18 Uhr: Vor einem Gold-An- und Verkauf in der Langgasse ist eine Person mit einem Brecheisen gesehen worden. Dort war die Polizei bereits am Nachmittag nach einem Einbruch im Einsatz. Diesmal handelte sich um im Auftrag des Ladenbetreibers tätige „Bewacher". Anzeige 20.16 Uhr: Jugendliche werfen in Biskirchen Böller auf vorbeifahrende Fahrzeuge. Die Polizei findet nur noch Reste von Böllern. 20.21 Uhr: In einem Braunfelser Stadtteil gibt es Streit zwischen Eltern und Sohn. Aufgrund psychischer Probleme des Sohnes erfolgt eine Einweisung in ein psychiatrisches Krankenhaus. 21.10 Uhr: In Braunfels wird ein geparktes Fahrzeug angefahren. Noch bevor die Polizei eintrifft, teilt der Verursacher mit, dass der Fahrer des beschädigten Fahrzeugs eingetroffen ist. Man regelt den Schaden unter sich. 22.55 Uhr: In Niederbiel haben Einbrecher ein Haus durchsucht und zwei Notebooks sowie eine Digitalkamera gestohlen. Strafanzeige wird aufgenommen. 23.09 Uhr: Ein Bewohner des Seniorenzentrums in Braunfels wird vermisst und trotz intensiver Suche nicht gefunden. Um 1.30 Uhr wird gemeldet, dass sich die Person auf einer nicht genutzten Station aufgehalten hatte und wieder in ihrem Zimmer ist. 23.41 Uhr: Nach Streitigkeiten im Niedergirmeser Weg in Wetzlar kommt es zu zu einer Sachbeschädigung. Eine Strafanzeige wird aufgenommen. 23.59 Uhr: Auf der Bahnhofsüberführung in Wetzlar hat es einen Unfall gegeben. Bei der Unfallaufnahme pöbelt der angeblich Verletzte die Beamten an. Er wird festgenommen, der Führerschein sichergestellt und eine Blutentnahme durch einen Arzt entnommen. 00.11 Uhr: Einbruchalarm in einem Modehaus am Domplatz in Wetzlar. Vermutliche Ursache ist ein Brand, den die Feuerwehr löscht. Hochwertige Kleidung sowie Decke und Wände werden verrußt. Schadenshöhe: 300 000 Euro. 00.24 Uhr: Die Personalien von Randalierern auf dem Domplatz werden festgestellt. Die Polizei spricht Platzverweise aus. 00.36 Uhr: Das Vordach eines Wohnhauses in der Sophienstraße in Aßlar gerät durch einen Böller in Brand. Die Feuerwehr löscht. 00.57 Uhr: Die Feuerwehr löscht drei Feuerwerksbatterien im Kreisel in Dorlar. 01.11 Uhr: In Schwalbach sprengen Unbekannte einen Briefkasten. Die Geschädigte will am Montag Anzeige erstatten. 01.29 Uhr: Am Schillerplatz kokelt eine Plastikplane. Die Feuerwehr löscht. Ein daneben stehendes Fahrzeug wird beschädigt. Schadenshöhe: 1500 Euro. 04.16 Uhr: Aus einem Aßlarer Stadtteil wird ein Diebstahl gemeldet. Die Sache klärt sich: Ein Feiernder hat aus Versehen den Wohnungsschlüssel des Gastgebers mitgenommen. Hinzu kommen Ruhestörungen, diverse Streitigkeiten unter Betrunkenen und kleinere Unfälle. (red)

