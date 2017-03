Feuerwehr löscht Brand im "Pintchen"

Heftig gequalmt hat es am Donnerstagmittag im "Pintchen" in der Wetzlarer Altstadt. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell im Griff. (Foto: privat)

WETZLAR Heftig gequalmt hat es am Donnerstagmittag aus dem "Pintchen" in der Wetzlarer Altstadt. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell im Griff.

Gegen 11.30 Uhr meldeten Passanten eine deutliche Rauchentwicklung in der Bierkneipe in der Krämerstraße 8. 25 Feuerwehrleute aus den Bereichen Innenstadt, Büblingshausen und Hermannstein rückten an und drangen mit Atemschutzgeräten zum Qualmherd vor. Gegen 12 Uhr war der Einsatz bereits beendet.

Im Gespräch mit dieser Zeitung nannten die Feuerwehrleute einen Eischrank unterhalb der Theke als mutmaßliche Quelle des Brandes. Das Gerät habe sich vermutlich wegen eines technischen Defekts entzündet.

Verletzt wurde niemand. Laut Polizei entstand am Inventar Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Das Gebäude sei nicht beschädigt worden. (red)

Mehr Informationen folgen im Laufe des Tages.