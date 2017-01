Von Dirk Wingender

Folgen der Tat schmerzen bis jetzt

GERICHT Familie stellt maskierten Dieb, der türmt nach einem heftigen Tritt

Hüttenberg/Wetzlar Ein Maskierter will spätabends in den Keller eines Imbissbetreibers eindringen. Der kann gemeinsam mit seiner Familie den Mann stellen, wird aber verletzt, als dieser flüchtet. Der Vorfall hatte sich in Volpertshausen zugetragen. Jetzt wird er vor Gericht aufgerollt.

