Von Jenny Berns

Friesisch-freche Humor-Brise

BÜHNE Otto Waalkes überzeugt als Blödelbarde auch mit 68 Jahren noch

Wetzlar Unter den deutschen Comedians ist Otto Waalkes ein echtes Urgestein und der Blödelbarde schlechthin. Am Mittwoch ist er in der Rittal-Arena in Wetzlar zu Gast gewesen.

Copyright © mittelhessen.de 2017