Von Steffen Gross

Für Empörung gibt’s weiter Anlass

ASYL Flüchtlingshilfe feiert 30-Jähriges und sieht sich auch künftig dringend gebraucht

Wetzlar 30-jähriges Bestehen hat die Flüchtlingshilfe Mittelhessen mit über 100 Gästen am Freitagabend in der Phantastischen Bibliothek gefeiert. Deutlich wurde, dass der Einsatz der Ehrenamtlichen auch aktuell und in Zukunft dringend nötig ist.

