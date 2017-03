Gärtnerei brennt am Morgen

FEUERWEHR 15 Einsatzkräfte in Beilstein

Der Einsatz in der Westerwaldstraße war nach rund zwei Stunden beendet. (Foto: Feuerwehr Beilstein)

Ein Brand in einer Gärtnerei rief die Feuerwehr Beilstein am Sonntagmorgen auf den Plan. (Foto: Feuerwehr Beilstein)

GREIFENSTEIN-BEILSTEIN In einer Gärtnerei in Beilstein ist am frühen Sonntagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Der Eigentümer wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung behandelt.