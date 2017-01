Graugans an der Vogelgrippe gestorben

LANDESLABOR Fundort im Bereich Eiserne Hand

Wetzlar/Solms Bei einer am 17. Januar in der Lahn in Wetzlar tot aufgefundenen Graugans wurde die Vogelgrippe vom Typ H5N8 nachgewiesen.

Das Friedrich-Löffler-Institut (FLI) hat als nationales Referenzlabor den Vorbefund des Hessischen Landeslabors (LHL) bestätigt. Insgesamt hat das LHL in Gießen seit Anfang November mehr als 2200 Proben von Vögeln auf das Virus H5N8 untersucht. Die Graugans ist der neunte bestätigte Fall des aktuellen Vogelgrippeerregers in Hessen. Dabei handelte es sich um acht Wildvögel und einen Rosapelikan aus dem Opel-Zoo.

Der Fundort der infizierten Graugans in der Lahn liegt auf der Höhe Eiserne Hand. Die zuständige Veterinärbehörde des Lahn-Dill-Kreises hat zwei Restriktionsgebiete eingerichtet: einen Sperrbezirk mit einem Radius von einem Kilometer um den Fundort der Graugans sowie ein Beobachtungsgebiet mit einem Radius von drei Kilometern um den Sperrbezirk.

In dem Sperrbezirk befinden sich vier Hobbygeflügelhaltungen mit insgesamt etwa 65 Hühnern, die jetzt amtstierärztlich untersucht werden.

Im Beobachtungsgebiet liegen Nauborn, Steindorf, Garbenheim, Wetzlar, Niedergirmes, Hermannstein sowie Altenberg und Albshausen. In diesen Gemarkungen gibt es 52 Hobbygeflügelhaltungen mit 716 Tieren.

Im Sperrbezirk gelten für die Dauer von 21 Tagen verschiedene Schutzmaßnahmen wie ein Transport von gehaltenen Vögeln, Bruteiern, Fleisch und Fleischerzeugnissen aus dem Sperrbezirk. Im Beobachtungsgebiet gehaltene Vögel dürfen für die Dauer von 15 Tagen nicht aus dem Beobachtungsgebiet gebracht werden. Hunde und Katzen dürfen hier nicht frei laufen.

Stallpflicht gilt weiterhin

Nach der aktuellen Risikoeinschätzung des Friedrich-Löffler-Institutes aufgrund der aktuellen Verbreitung der Vogelgrippe bei Wildvögeln in Europa und in derzeit 15 betroffenen Ländern Deutschlands ist weiterhin von einem hohen Übertragungsrisiko in Nutzgeflügelhaltungen und Vogelbestände in zoologischen Einrichtungen auszugehen.

Um die Ausbreitung des Virus zu verhindern, ist die Einhaltung aller behördlichen Vorgaben von größter Bedeutung. Die landesweite Stallpflicht sowie das Verbot von Geflügelausstellungen gelten weiterhin. Alle örtlichen Veterinärbehörden und die sie unterstützenden Gemeinden sind aufgefordert, die flächendeckende Umsetzung der Stallpflicht sicherzustellen.

Weitere Informationen zum Thema Vogelgrippe H5N8 und ein Merkblatt für Geflügelhalterinnen und Geflügelhalter gibt es auf der Internetseite des hessischen Umweltministeriums:

https://umweltministerium.hessen.de/verbraucher/tiergesundheit-tierseuchen/ tierkrankheiten-tierseuchen/aviaere-influenza-gefluegelpest (red)