Grosche-Jakobs-Weiher lockt Eisläufer

Wetzlar Das Stadtbetriebsamt hat den Grosche-Jakobs-Weiher zwischen Wetzlar und Nauborn rechtzeitig geflutet. Die Frosttage und -nächte haben ihr Übriges getan. So konnten am Sonntag bei herrlichem Sonnenschein und Temperaturen um die Null Grad große und kleine Fans des Schlittschuhlaufens auf der stabilen Eisschicht voll auf ihre Kosten kommen. Während die einen ihr Vergnügen beim Drehen von Runden hatten, waren andere mit Eishockeyschläger gekommen, um den Puck vor sich her zu treiben. Bleibt zu hoffen, dass die Eiszeit noch andauert. (lr/Foto: Rühl)

