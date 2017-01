Großeinsatz am Silvesterabend: Feuerwehr löscht Hausbrand

Ein Hausbrand in Niederweidbach hat am Silvesterabend zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. (Foto: Fritsch)

BISCHOFFEN-NIEDERWEIDBACH Ein Hausbrand in Niederweidbach hat am Silvesterabend zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Verletzte gab es keine.

Nach Auskunft von Gemeindebrandinspektor Patrick Will war gegen 21.30 Uhr zunächst ein Pkw in Brand geraten. Weil sich das Auto unter einem Carport befand, sei es in der Folge zu einer "massiven Brandausbreitung" gekommen. Nachdem zwei weitere Wagen Feuer gefangen hatten und in der Folge komplett ausbrannten, griffen die Flammen auf den Unterstand und dann auch auf das Haus über.

Zu diesem Zeitpunkt war bereits ein Großaufgebot von Feuerwehrleuten aus den Gemeinden Bischoffen und Hohenahr mit den Ortsteilen Erda, Mudersbach und Altenkirchen sowie aus Herborn und Haiger vor Ort. Den rund 80 Einsatzkräften gelang es, zu verhindern, dass sich der Brand im Haus weiter ausbreiten konnte.

Anzeige

"Das Gebäude ist vom Feuer innerlich nur geringfügig betroffen" sagte Will. Zu verzeichnen seien lediglich eine leichte Verrauchung und ein Wasserschaden.

Die Hausbewohner blieben unverletzt. Sie hatten den Brand rechtzeitig bemerkt und sich in Sicherheit bringen können. Die Höhe des Schadens sowie die Brandursache sind noch unklar. (dwe)

Weitere Infos, Bilder und ein Video folgen.