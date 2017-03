Haftstrafe und Therapie für Ticketautomaten-Sprenger

JUSTIZ Fälle in Langgöns, Butzbach und Rosbach

GIESSEN/LANGGÖNS Weil er mehrere Fahrkartenautomaten in Mittelhessen gesprengt hat, ist ein 40-Jähriger zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und fünf Monaten verurteilt worden. Der drogenkranke Mann muss vorerst aber nicht ins Gefängnis - das Landgericht Gießen ordnete am Freitag seine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an.