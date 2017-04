Ikea wirbt mit Gesichtern von hier

Von Dirk Wingender

HANDEL Die Mitarbeiter sind im Neubau eingezogen / Vorbereitung für die Eröffnung läuft

Wetzlar Die Mitarbeiter haben mittlerweile ihre Büros bezogen, die erste große Inventur steht an. In gut drei Wochen eröffnet Ikea in Wetzlar. Vorher rührt das Unternehmen kräftig die Werbetrommel.

Das Team um Einrichtungshauschef Detlef Boje hat schon vor zwei Wochen das Projektbüro in der Spilburg verlassen und ist in das neue Gebäude in der Hermannsteiner Straße gezogen. Dort laufen die Vorbereitungen für die Eröffnung auf Hochtouren. Am 18. Mai vormittags wird es soweit sein. Am kommenden Freitag steht für die Mitarbeiter eine erste Inventur an. Viele aus dem mehr als 200-köpfigen Ikea-Team, die neu eingestellt worden sind, haben in den vergangenen Wochen in anderen Einrichtungshäusern des Konzerns in ganz Deutschland die Abläufe kennengelernt. Jetzt sind sie nach Wetzlar zurückgekehrt.

Zugleich macht der schwedische Konzern kräftig Reklame für den neuen Markt in Wetzlar. Fast eine Million Menschen leben im Einzugsgebiet von Ikea Wetzlar. Das Unternehmen rechnet mit Kunden vom Kreis Waldeck-Frankenberg im Norden bis zur Wetterau im Süden.

Zum ersten Mal hätten PR-Fachleute und Agentur vor der Aufgabe gestanden, keine auf eine einzelne Stadt zugeschnittene Werbekampagne zu organisieren, sondern eine ganze Region – Mittelhessen – zu berücksichtigen, sagt Unternehmenssprecherin Chantal Gilsdorf. Zwar gehe es um den Standort Wetzlar, aber auch Menschen in Gießen, Marburg und Umgebung sollten sich wiederfinden, erklärt Lena Bolte, die das Marketing bei Ikea vor Ort in Wetzlar übernimmt.

Als Reklameaktion tourt ein Bus mit Bällebad im Anhänger durch Mittelhessen

Um Ideen zu bekommen, hat der Konzern Menschen aus der Region einbezogen. Wer schon über das als „Ikea-Family“ bezeichnete Kundenbindungsprogramm registriert ist, bekam Anfang des Jahres Post und wurde um Rückmeldung über die Vorzüge der Region gebeten. PR- und Werbeleute brachten mehr als 300 Einsendungen auf einen Nenner. Unaufgeregtheit und Genuss sollten im Vordergrund stehen. Um dem Ganzen einen regionalen Slogan zu geben, beratschlagte Lena Bolte vom Ikea-Marketing sogar mit ihrer Platt schwätzenden Oma daheim in Biebertal. Ergebnis: „So lässt sich’s leewe.“

Viele Gesichter aus der Region, auch aus Wetzlar und Umgebung, finden sich in den kommenden Wochen teils großformatig auf Plakaten und Bildern wieder. Insgesamt zwölf Erwachsene, zwei Kinder, ein Hund und eine Katze waren bei einem Fotoshooting von Ikea in Bad Soden dabei. Menschen schnippeln für die Bilder der Werbekampagne zum Beispiel Kräuter für grüße Soße oder servieren selbst gekelterten Apfelwein.

Ab Anfang Mai schickt Ikea einen Werbebus mit Bällebad-Anhänger los. Er wird auch in Marburg und Gießen Station machen. Am Dutenhofener See ist ein „Frühstück im Bett“ geplant, in der Colchesteranlage wird es ein Livekonzert mit heimischen Musikern geben.

Bevor es in Wetzlar losgeht, gibt es für die Mannschaft des neuen Einrichtungshauses in Kürze in Siegen eine Art Generalprobe. Die Mitarbeiter des Nachbar-Ikea-Markts jenseits der Landesgrenze haben einen unternehmensinternen Nachhaltigkeitspreis gewonnen und gehen einen Tag lang feiern, ihre Wetzlarer Kollegen übernehmen währenddessen die Arbeit.