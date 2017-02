Von Pascal Reeber

Im Frühling wird Wetzlar bunt

GRAFFITI Bunte Schriftzüge und Bilder fallen im Stadtbild auf / Polizei: Keine Szene

Wetzlar Der Frühling macht die Städte bunt, Sprayer können das auch. Was einem lieber ist, das mag jeder für sich selbst entscheiden. Fest steht: In Wetzlar sind die Sprayer in den vergangen Wochen sehr rührig gewesen.

