"Irgendwann kommt wieder Licht"

Helft uns helfen Nur langsam verarbeitet Stefanie Hildebrandt den Tod ihres Ehemannes

„Es war alles wie in einem Horrorfilm“, sagt die 42-Jährige, die im März ihren Mann verloren hat. Er hinterließ neben Ehefrau Stefanie drei Töchter, die älteste ist damals 14 Jahre alt, ihre Zwillinge gerade einmal elf.

Ihnen beizubringen, dass ihr Papa nicht mehr lebt, war für die dreifache Mutter besonders schlimm: „Als wir aus dem Krankenhaus zurückkamen, standen wir noch einige Minuten vor dem Haus. Ich wusste nicht, was ich hätte sagen sollen. Dann schaute ich in die fragenden Gesichter meiner Töchter: ,Wo ist der Papa?‘, wollten sie wissen. Ich konnte nichts sagen, außer, der Papa ist tot‘.“

Die Anteilnahme in der Zeit nach dem Tod des Familienvaters war riesig

Die älteste Tochter ist zu dieser Zeit auf Konfirmandenfreizeit, auch ihr musste Steffi – so nennen sie alle – die Nachricht überbringen: „Es war wie Peitschenhiebe, wenn ich in die traurigen Gesichter meiner Töchter geschaut habe. Ich habe mich immer gefragt: Warum nimmt mir Gott alles gerade in dem Moment, in dem ich meine Tochter für ein paar Tage in seine Hände gebe?“ Der einzige kleine Trost: „Ich bin dankbar, dass meine Kinder nicht mit ansehen mussten, wie ihr Vater stirbt.“

Wenn Stefanie von den ersten Tagen nach dem 12. März erzählt, fallen die Worte schwer, sie beginnt zu weinen. Denn neun Monate, nachdem ihr Mann einen schweren Herzinfarkt hatte, ist die Trauer längst noch nicht verarbeitet. „Aber das ist unsere Geschichte, ich muss mit ihr leben und deswegen erzähle ich sie“, sagt sie.

Damit leben müssen, das ist für Steffi eine große Herausforderung: „Ich habe nur weitergelebt für meine Kinder, sonst wäre ich vielleicht gegen einen Baum gefahren“, gibt sie zu. Denn die Erinnerungen an den Tag, der ihr Leben auf den Kopf stellte, wiegen heute noch schwer – vielleicht auch deshalb, weil Steffi von heute auf morgen mit Dingen konfrontiert wurde, die ihr völlig fremd waren: mit der Suche nach einem Bestatter, mit einer Beerdigung, mit uneinsichtigen Behörden, Versicherungen, der Krankenkasse.

Vielleicht aber auch deshalb, weil Steffi heute noch wütend darauf ist, wie ihr die Ärzte damals die traurige Nachricht überbrachten: „Ich sah eine Kolonne aus einem Arzt und Leuten in grünen Kitteln auf mich zu kommen. Stunden hatte ich im Krankenhaus gewartet, dass mir irgendjemand sagt, was mit meinem Mann los ist. Dann sollte ich mich in einem kleinen Arztzimmer auf ein Sofa setzen, der Arzt blieb stehen und sagte: ,Es tut uns leid, ihr Mann hat’s leider nicht geschafft.‘ Kai war da bereits längere Zeit tot.“

Keine Spur von Emotion, keine Seelsorger vor Ort – Steffi blieb allein zurück. Niemand, der sich kümmerte, außer Peter, der Mann ihrer besten Freundin, der sie gefahren hatte. „Seit diesem Tag sind wir mit Peter und seiner Frau Ingi viel näher zusammengerückt.

Sie sind bis heute in unserer Nähe und unendlich wertvoll für mich und meine Kinder“, erzählt Steffi. Wertvoll sind für sie auch all die Menschen, die mit anpacken: „Es gibt viele Dinge, die schaffe ich nicht alleine. Ich muss mich nur melden und schon steht jemand vor der Tür, der meine Kinder fährt oder mir den Rasen mäht. Meist sind das Leute vom Fußball, von der Gemeinde oder von der Feuerwehr, dort hat sich mein Mann auch immer eingebracht.“

Auch andere Freunde seien geblieben, neue Freundschaften entstanden und vor allem: Die Familie habe immer zusammengehalten.

Die Anteilnahme ist vor allem in der ersten Zeit, aber auch heute noch groß: „Ich habe so viel Gutes erfahren in so einer schrecklichen Zeit“, sagt die 42-Jährige. Rund 700 Menschen seien damals zur Beerdigung gekommen, um der Familie beizustehen und sich von dem Menschen zu verabschieden, der sich immer für andere eingesetzt hatte und in vielen Vereinen tätig war.

Besonders bleibt Steffi und ihren Töchtern der Abend nach dem Tod des Familienvaters im Kopf. Vor dem Haus der Familie versammelten sich 100 Menschen, sie stellten Kerzen in einer großen Schlange auf und gedachten der Familie in einer stillen Minute: „Erst wusste ich nicht, ob ich das anschauen kann, doch dann war ich sehr gerührt.“

„Für mich ist es wie mit einem Zebra – es gibt schwarze und weiße Streifen“

Auch die Schule sei bis heute für die Kinder da. Nachdem sie die Nachricht gehört hatten, bastelten Schüler kleine Kerzen mit tröstenden Sprüchen: „Meine Kinder kamen aus der Schule und waren glücklich, dass andere Schüler hinter ihnen stehen“, erinnert sich Mama Stefanie.

Gerade die älteste Tochter sei inzwischen sehr erwachsen geworden, sie besucht die Jugendtrauergruppe bei „Charly & Lotte“ in Wetzlar, das hilft ihr beim Verarbeiten des Verlustes. Ihre Schwestern gehen zur Kindertrauergruppe, während Steffi mit anderen Müttern zusammensitzt, die ebenfalls ihren Ehemann, zum Teil aber auch ein Kind verloren haben. „Andere haben viele Dinge erlebt, in denen ich mich wiederfinde. Es tut gut, zu wissen, dass es Menschen gibt, die die gleiche Trauer zu verarbeiten haben“, sagt Steffi. Die Erwachsenen-Trauergruppe sieht sie vor allem als einen Ort des Austausches, hier könne sie nachfragen, was andere Frauen an dem Geburtstag des verstorbenen Mannes oder bei anderen, für die Angehörigen besonders schwierigen, Ereignissen machen.

In der Trauergruppe kennt jeder die Geschichte des anderen, jeder darf erzählen, wie es ihm geht, es wird zusammen geweint und Trost gespendet: „Für euch ist es wahrscheinlich kaum glaubhaft, aber es kommen auch wieder schönere, hellere Tage“, sagt eine Mutter, die vor eineinhalb Jahren ihre Tochter verloren hat.

Steffi kann das Gefühl, wenn ab und zu wieder einmal bessere Tage kommen, ganz langsam auch selbst spüren: „Für mich ist es wie mit einem Zebra, es gibt schwarze und weiße Streifen, doch ganz langsam werden die weißen wieder mehr“, beschreibt sie und ist froh, nun schon einen großen Schritt weiter zu sein: „Wenn ich sehe, dass es bei anderen Frauen erst zwei Monate her ist, weiß ich, dass sie all diese schrecklichen Monate noch vor sich haben, die ich bereits bewältigt habe. Irgendwann kommt doch wieder Licht. Der Schmerz geht nicht weg, aber er wird ein anderer.“