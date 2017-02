Karnevalsfest in Wetzlars Straßen

Von Martin Lugauer

Helau Plattfuß am Prunkwagen des ACV-Elferrats

Wetzlar Mehrere zehntausend Menschen haben beim Wetzlarer Faschingszug am Sonntag ein ausgelassenes Karnevalsfest in den Straßen der Optikstadt gefeiert.

Fotostrecke Menschenmassen beim Faschingszug in Wetzlar 2017

Bei fast frühlingshaftem Wetter hatten sowohl die oft hübsch kostümierten Närrinnen und Narren am Straßenrand als auch die Fußgruppen, Musikkapellen sowie die Besatzung der zahlreichen Prunkwagen ihren Spaß am närrischen Lindwurm.

Ein kleines Problem gab es am Elferrat-Prunkwagen des Aßlarer Carnevalsvereins. Ein Plattfuß am Zugwagen zwang dazu, schon am Schillerplatz in Richtung Steighausplatz auszuscheren. Der Prunkwagen blieb stehen, der Elferrat reihte sich als Fußgruppe wieder in den Umzug ein. Erste Bilanz von WKG-Zugmarschall Frank Pelz: „Der Zug hatte weit mehr Besucher als im Vorjahr.“