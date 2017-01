"Kinder brauchen einen Ort der Trauer"

Von Christian Hoge

HELFT UNS HELFEN Psychologin Elisabeth Grotmann über den Umgang mit dem Tod und die Begleitung

Was dabei zu beachten ist und, wie sich Trauer unterscheidet, erklärt die Leiterin der Beratungsstelle für Familien-, Erziehungs-, Ehe- und Lebensfragen im Interview.

Den Verlust eines Menschen erleben Kinder anders als Erwachsene. Woran lassen sich die Unterschiede festmachen?

Elisabeth Grotmann: Generell befinden sich Kinder noch in der Entwicklung. Es fehlt ihnen daher die Erfahrung, um eine solche Situation überhaupt einzuordnen. Von den Emotionen werden sie dann manchmal geradezu überflutet. Schließlich ist es ein grundlegender Einschnitt im Leben eines Kindes, wenn eine zentrale Person geht - sei das ein Lehrer, mit dem sie tagtäglich zu tun haben, oder - noch schlimmer - ein Familienmitglied. Wer im Gegensatz dazu Erfahrungen mit den Themen Tod und Sterben hat, weiß zumindest, an wen er sich in dieser Lage wenden könnte.

Wie kann man ansetzen, um Kindern bei ihrer Trauer zu helfen?

Grotmann: Grundsätzlich gilt, dass auch jedes Kind sehr unterschiedlich trauert. Manche brauchen mehr, andere weniger Zeit, um damit umzugehen. Was aber ganz wichtig ist: Jedes Kind benötigt einen Ort, an dem getrauert werden kann. Man muss ihm das deutliche Signal geben, dass es darüber sprechen darf. Nötig sind dafür Möglichkeiten und Räume, die kindgerecht gestaltet werden. Zum Beispiel das Bild des verstorbenen Bruders oder Aussagen wie "Was würde er jetzt dazu sagen?". Die Trauer darf nicht beiseite geschoben werden. Dann stellt sich die Frage, wie viel Widerstandsfähigkeit das Kind mitbringt. Die gilt es zu stützen und Mut zu machen.

Sie sprechen Orte der Trauer an. Sollten Eltern ihre Kinder mit zur Beerdigung oder auf den Friedhof nehmen?

Grotmann: Auf jeden Fall, auch das können Orte des Trauerns sein. So komisch es klingt, aber der Tod gehört zum Leben dazu. Über dieses Thema wird im Alltag leider noch viel zu selten gesprochen. Am wichtigsten ist es, dass sich die Kinder mit dem Thema auseinandersetzen können- auch auf dem Friedhof oder einer Beerdigung. Das sind wichtige Erfahrungen, die eine Stütze bilden können.

Oft fallen auch Sätze wie "Die Oma ist jetzt im Himmel". Kann das hilfreich sein?

Grotmann: Das hängt natürlich erst einmal vom Alter ab. Jüngeren Kindern kann das aber durchaus helfen. Wichtig ist vor allem, dass sich die Kinder etwas vorstellen können. Das ist auch über einen solchen Satz möglich.

Eine Trauerbegleitung für Kinder und Jugendliche war lange alles andere als selbstverständlich. Warum haben Projekte wie "Charly & Lotte" so viele Jahre auf sich warten lassen?

Grotmann: Weil dieses Thema lange stark tabuisiert wurde, hat es gedauert, bis Vergleichbares zustande gekommen ist. Erst im Zuge der Hospizbewegung (Anm. d. Red.: seit dem Ende der 1980er- und Anfang der 1990er-Jahre) gab es Menschen, die sich intensiver Gedanken darüber gemacht haben - später dann auch in Bezug auf Kinder. Inzwischen gibt es überall - auch in unserer Region - verschiedene Beratungsstellen, die die besondere Situation von Kindern in den Blick nehmen. Ein Projekt wie "Charly & Lotte" macht es möglich, sich den Kindern intensiver und noch persönlicher und individualisierter zu widmen. So entsteht ein Ort des Trauerns, von dem ich gesprochen habe.

Wie können solche Projekte den Kindern konkret helfen?

Grotmann: Kinder benötigen Halt, eine Stütze und Sicherheit. Die vielen Gefühle, die mit dem Verlust eines ihnen nahestehenden Menschen aufkommen, müssen sie einordnen lernen. Im Rahmen von "Charly & Lotte" kann das auch über Begegnungen mit anderen Kindern gelingen. Sie können sich in ihrer eigenen Sprache und auf eine besondere Art und Weise austauschen. Dazu gehört auch, dass man wütend darüber sein darf, dass zum Beispiel die Mama nicht mehr da ist. Die Kinder lernen, dass der Tod eigentlich gar nichts Ungewöhnliches, sondern etwas vollkommen Normales ist.

Inwiefern muss die Trauerbegleitung bei Jugendlichen noch einmal anders als bei Kindern ansetzen?

Grotmann: Man muss Jugendlichen grundsätzlich vermitteln, dass das Thema besprochen werden darf. Zum Teil haben sie Angst, dass sie die Eltern zusätzlich belasten könnten. Sie wollen ihnen noch mehr Kummer ersparen.Es ist aber wichtig, dass sie die Situation selbst verarbeiten statt die Erinnerungen einfach zu begraben. Jugendliche können natürlich ebenfalls davon profitieren, mit Gleichaltrigen zusammenzukommen.

Wie sieht die Zukunft der Kindertrauerbegleitung aus Ihrer Sicht aus?

Grotmann: Ganz zentral ist es, das Thema in der Öffentlichkeit lebendig zu halten. Wenn sich Kinder mit dem Tod auseinandersetzen, kann sie das stärken. Deshalb ist es sinnvoll, direkt an Schulen und in Kindergärten zu gehen - so wie das "Charly & Lotte" tut. Lehrer sollten das Thema mit in ihr Repertoire aufnehmen. So können alle - nicht nur die Kinder selbst - sensibilisiert werden.

ZUR PERSON

Seit 1985 leitet Elisabeth Grotmann die Beratungsstelle für Familien-, Erziehungs-, Ehe- und Lebensfragen in Wetzlar. Sie ist Diplom-Psychologin und in einer eigenen Praxis freiberuflich als Psychotherapeutin, Supervisorin und Coach tätig. Viele Jahre arbeitete Grotmann außerdem als Stationspsychologin in verschiedenen psychiatrischen Krankenhäusern. (hog)