Kinder gehen mit Bülent Ceylan auf Sendung

UNTERSTÜTZUNG Comedian zu Gast beim Klinikradio "MfK-Büli-Marburg" in der Universitätsklinik

Solms/Marburg Versprochen ist versprochen – daran hält sich auch Comedian Bülent Ceylan. Am Ende seiner Bühnenshow „Kronk“ hatte er in der Rittal Arena angekündigt, das Klinikradio in Marburg zu besuchen. Jetzt konnten die Kinder mit ihm auf Sendung gehen.

