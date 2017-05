Von Steffen Gross

Kitas: Gebührenerhöhung ist beschlossen

FINANZEN Stadtverordnete streiten über "falsche Prioritätensetzung" / SPD, FW und Grüne setzen sich durch

Wetzlar Mit Gebührenerhöhungen macht man sich keine Freunde. Erst recht nicht, wenn es um Kitas geht. Heftig wurde in der Stadtverordnetenversammlung gestritten. Doch am Ende stand fest: Ab 1. August werden alle Kita-Plätze in Wetzlar um zehn Prozent teurer.

