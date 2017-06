Von Jörgen Linker

Lahn-Dill-Kreis will mehr Bienen

TIERISCH Kreisverwaltung startet Aktion "Lahn-Dill summt" und sät Wildblumen aus

HERBORN/WETZLAR Der Lahn-Dill-Kreis will mehr Bienen und deshalb die Bienenzucht fördern. Dafür hat er zusammen mit dem Imkerverein Wetzlar und dem Imker-Kreisverband Dillkreis am Mittwoch in Herborn die Aktion „Lahn-Dill summt“ gestartet.

Copyright © mittelhessen.de 2017