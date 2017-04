Von Manuela Jung

Letzter Weg voll Angst und Panik

TIERHALTUNG Landwirte fordern hofnahe Schlachtung und Kugelschuss auf der Weide

Wetzlar/DILLENBURG/ GREIFENSTEIN Zweieinhalb Jahre hat ein Galloway bei Familie Schmitz in Greifenstein Zeit, auf dem Freiland in der Herde aufzuwachsen. Dann wird es geschlachtet. Am liebsten direkt auf der Weide, um dem Tier Stress und Panik zu ersparen.

