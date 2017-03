Lkw brennt - Verkehr auf B49 stockt

POLIZEI Feuer auf Höhe des Dutenhofener Sees / Fahrer bleibt unverletzt

WETZLAR-DUTENHOFEN Ein brennender Lkw hat am Mittwochmorgen auf der B49 in Fahrtrichtung Wetzlar für Verkehrsbehinderungen gesorgt. In Flammen geriet der Lastwagen aus den Niederlanden auf Höhe des Dutenhofener Sees.