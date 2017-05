Von Manuela Jung

Mehr Effizienz, weniger Kosten

POLITIK Beschluss macht Weg frei für Interkommunale Zusammenarbeit mit Solms

Braunfels Die Solmser Stadtverordneten hatten bereits in der vergangenen Woche einen Beschluss zur Interkommunalen Zusammenarbeit mit Braunfels gefasst. Und auch in Braunfels selbst stimmten am Donnerstag alle Fraktionen dafür.

