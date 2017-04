Von Kerstin Kaminsky

Messerstecher muss in Haft

JUSTIZ 26-Jähriger stach am Bahnhof auf einen anderen Mann ein / Urteil am Landgericht

Wetzlar/Limburg Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass ein 26-Jähriger aus Wetzlar einem Kumpel ein Messer in den Rücken gestoßen hat. Der 26-Jährige selbst will sich nicht an die Tat erinnern können, Zeugenaussagen lassen aber keine Zweifel. Gestern fiel das Urteil.

Copyright © mittelhessen.de 2017