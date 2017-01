Von Thomas Wißner

Miss Hessen kommt aus Wetzlar

WETTBEWERB Die 17-jährige Aleksandra Modic will jetzt Miss Deutschland werden

GIESSEN/WETZLAR Aleksandra Modic aus Wetzlar ist die neue Miss Hessen 2017. Die erst 17-Jährige sicherte sich am Samstag unter 18 Mitbewerberinnen in der Galerie Neustädter Tor in Gießen die Krone.

