Mit "Revolver" geht es los

GOLDEN OLDIES 28. Auflage vom 28. bis 30. Juli / Einige Neuerungen

Wettenberg „Musik, Mode und Leidenschaften“ gibt es am letzten Wochenende im Juli in Wettenberg – und wenn es nach Sponsoren und Veranstaltern der „Golden Oldies“ geht, auch Bier- und Wasserwetter.

„Schließlich hatten wir in all den Jahren bislang nur zweimal schlechtes Wetter“, so die Meinung der Beteiligten. Sie waren am Donnerstag im Rathaus in Krofdorf zusammengekommen, um erste Details, neue Sponsoren und kleine Anekdoten am Rande bekannt zu geben.

Manche Dinge ändern sich nie – und so gibt es auch im 28. Jahr (die Golden Oldies finden vom 28. bis 30. Juli statt) wieder gute Musik aus vergangenen Jahrzehnten. 55 Bands auf acht Bühnen – mehr gehe auch nicht, „wir wollen ja schließlich selbst zuhören“ hieß es aus Reihen der Veranstalter. Den musikalischen Auftakt machen „Revolver“. Sie gibt’s am Freitagabend ab 20.30 Uhr auf dem Sorguesplatz zu hören. Die Besonderheit der Band: Sie existiert in dieser Form seit mehr als 50 Jahren. Eingefleischte Oldies-Fans dürften sie kennen, schließlich waren sie schon mal in Wettenberg.

Anzeige

Im Musikprogramm sollen sich nicht zu viele Wiederholer aus den Vorjahren tummeln

Ansonsten wurde beim Musikprogramm Wert darauf gelegt, nicht allzu viele „Wiederholer“ dabei zu haben. „Alleine, um die zahlreichen Bewerbungen zu öffnen, brauchen wir eineinhalb Stunden“, sagte Corinna Bonnekamp von Kulturconsult. Sie ist unter anderem für Koordinierung und Planung des Programms mit allen Besonderheiten zuständig. Zum Rahmenprogramm gehöre in diesem Jahr selbstverständlich wieder die Autoausstellung – am Sonntag nur nach Anmeldung –, am Freitag und Samstag kann sich jeder beteiligen. Außerdem gibt es wieder einen Nostalgiemarkt mit Ausstellern aus den Nachbarländern. Schier aus dem Rahmen platzt der Petticoatwettbewerb – ebenfalls ein Zeichen dafür, dass die Veranstaltung bis heute nichts von ihrer Attraktivität verloren hat. „Von wegen Überalterung. Das gibt es in Wettenberg nicht“, konstatierte Bonnekamp zufrieden.

Vorgestellt wurde am Donnerstag auch, was sich die langjährigen Sponsoren haben einfallen lassen. Während die Sparkasse Wetzlar für die unter 18-Jährigen zuständig ist, so Sascha Becker (Bitburger/Licher Brauerei), und wieder mit einem umfangreichen Kinderprogramm unterhalten werde, kümmert sich die Brauerei um die Erwachsenen und sorgt unter anderem mit dem Benediktiner-Biergarten dafür, dass niemand durstig bleibt. „Die Oldies sind keine Veranstaltung, zu der man hingehen muss, sondern eine, zu der man hingehen will“, mit diesem Schlusssatz sprach er wohl allen aus der Seele. Auch dem Neuen im Bunde der Sponsoren: Engelbert Schwitalla vom gleichnamigen Autohaus in Marburg. Sein Unternehmen wird mehrere Fahrzeuge ausstellen – eines hatte er direkt mitgebracht. (mbr/ga)