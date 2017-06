Von Malte Glotz

Moderne Räume für die Jüngsten

BETREUUNG Kindertagesstätte in Dutenhofen wächst und bekommt eine neue Konzeption

WETZLAR-DUTENHOFEN Babyboom in den Stadtteilen: Weil Dutenhofen und Münchholzhausen wachsen, muss an Form und Funktion der Kindertagesstätten gefeilt werden. Für den Umbau des „Abenteuerlands“ in Dutenhofen hat das Parlament grünes Licht gegeben.

Copyright © mittelhessen.de 2017