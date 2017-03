Von Steffen Gross

Möbel füllen die Coloraden

EINKAUF Center findet in Poco offenbar neuen Großmieter / Bestätigung steht noch aus

Wetzlar Was passiert in den Coloraden, dem früheren Herkules-Center? Rote Schrift auf gelber Folie kündigt in den Schaufenstern der leer stehenden Ladenlokale „Möbel“ an. Offenbar wird der Einrichtungsdiscounter Poco dort einziehen, nur bestätigen will das bislang offiziell niemand.

