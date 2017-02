Von Markus Fritsch

Mullen lässt Mercury auferstehen

Imitation Musik und Bühnenshow der britischen Band "Queen" in der Stadthalle

Wetzlar „One Night of Queen“: Eine Nacht mit der Tribute Band „Gary Mullen and The Works“, welche die Musik und die Bühnenshow der britischen Band „Queen“ kopiert, gab es am Sonntagabend in der Stadthalle.

Copyright © mittelhessen.de 2017