Nach Einsatz im Steinbruch: Suche geht nicht weiter

POLIZEI Keine Einbruchstelle im Eis bei Niedergirmes gefunden

Wie Polizeisprecher Guido Rehr erklärte, hatten diese am Mittwoch das gesamte Areal abgesucht, auf dem Eis zwar Fußspuren, aber keine typische Einbruchstelle gefunden. Fast 60 Helfer von DLRG, Feuerwehr und Polizei sowie ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera waren beteiligt.

Spezialisten der DLRG suchten den See ab

Anzeige

Speziell ausgebildete Retter der DLRG suchten den Steinbruchsee ab, ohne jedoch Verdächtiges zu finden. Nach etwa zwei Stunden wurde die Aktion abgebrochen, die ausgelöst worden war, weil Jugendliche in der Gegend Hilferufe gehört hatten. Da am Abend nichts gefunden werden konnte und bis Donnerstagvormittag bei der Polizei keine Vermisstenmeldung eingegangen war, wurde entschieden, die Suche nicht weiterzuführen. (he)