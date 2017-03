Neue Masernfälle im Kreis

GESUNDHEIT Krankheit grassiert weiter / Schule betroffen

Anfang der Woche wurde ein Masernfall am Hessenkolleg in Wetzlar festgestellt, wie Schulleiterin Verena Hohoff bestätigte. Nach Angaben der Kreisverwaltung wurden weitere Masernfälle beim Gesundheitsamt gemeldet. Am Hessenkolleg hat das Gesundheitsamt den Impfstatus der Studierenden und Lehrer geklärt. Die meisten seien gegen eine Ansteckung geschützt, sagte Hohhoff. Wie geplant würden am Hessenkolleg am kommenden Freitag die Abiturprüfungen beginnen.

Abiprüfung findet wie geplant statt

Können einzelne Studierende die Prüfung nicht mitschreiben, gibt es einen festgesetzten Termin zum Nachholen. Dies sei auch für alle anderen Schulen so geregelt, sagte Dirk Fredl, Sprecher des Staatlichen Schulamts in Weilburg.

Das Gesundheitsamt des Lahn-Dill-Kreises verweist darauf, dass Masern keine harmlose Kindererkrankung sind. Bei etwa jedem zehnten Betroffenen treten Komplikationen auf.

Masern werden durch Viren ausgelöst und sind hochansteckend. An Masern kann jeder erkranken, der die Infektion noch nicht durchgemacht hat oder nicht ausreichend durch eine vollständige Impfung geschützt ist. Es sei zu erwarten, dass es weitere Masernfälle im Kreis geben wird. Die Impfung sei die wirksamste Vorbeugung. Die Hausärzte im Kreis stehen beratend zur Verfügung impfen.

Weitere Informationen gibt es unter www.infektionsschutz.de/erregersteckbriefe/masern sowie unter www.impfen-info.de/impfcheck (diw)