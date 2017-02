Von Gert Heiland

Nur die schwarzen Tasten

MUSIK Ein Flügel, zwei Mann und etwas Zeit / Lernen von Starpianist Joja Wendt

Wetzlar Klavierspielen kann jeder. Sagt er. Er hat gut reden. Joja Wendt kann es, und wie. Das wird der Pianist beweisen. Er gastiert am 26. April in der Stadthalle. Kürzlich machte er auf der Durchreise nach Nürnberg in Wetzlar Station. Gelegenheit, ihn beim Wort zu nehmen ...

Copyright © mittelhessen.de 2017