LAHNAU-DORLAR Am Ende trennten sie nur 154 Stimmen: Mit 52,6 Prozent hat Silvia Wrenger-Knispel (CDU) am Sonntag die Stichwahl in Lahnau gegen Markus Velten (geo) gewonnen. Die 52-Jährige wird am 1. Juli Lahnaus erste Bürgermeisterin.