Von Gert Heiland

Platz zum Leben und zum Parken

STADTENTWICKLUNG Was geschieht mit dem Grundstück in der Hauptstraße in Aßlar?

Aßlar Das Areal Hauptstraße 21a spielt sowohl bei der Innenstadtentwicklung als auch im Verkehrskonzert der Stadt eine nicht unbedeutende Rolle. Es geht um Parkplätze, aber nicht nur.

Copyright © mittelhessen.de 2017