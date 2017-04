Von Katrin Weber

Polizei stellt Raser nach Verfolgung im Aartal

Kontrolle In der Aktionswoche "Bike" fielen nur Autofahrer auf / Drei Pkw-Lenker müssen ihren "Lappen" abgeben

BISCHOFFEN-NIEDERWEIDBACH In der Polizei-Aktionswoche „Bike“ wurde auch die beliebte Motorradstrecke am Aartalsee kontrolliert. Doch statt Motorrädern fielen Autos wegen zu hohem Tempo auf. Eines musste sogar in einer Verfolgungsfahrt eingeholt werden.

